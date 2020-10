Spaccio di droga a Sant’Elia, 50enne nei guai

I militari hanno sequestrato denaro e stupefacente

Di: Alessandro Congia

Ieri a Cagliari, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 50enne disoccupato, con precedenti denunce a carico.

In particolare, i carabinieri operanti, appostati in posizione defilata in Piazza “Lao Silesu”, dopo aver assistito ad una cessione da parte dell’uomo nei confronti di un acquirente, notavano che lo spacciatore, accortosi infine della presenza dei militari, si era dato repentinamente alla fuga, disfacendosi nel contempo dello stupefacente residuo che portava con sé, che veniva gettato a terra.

Tale sostanza veniva immediatamente recuperata dagli operanti ed era costituita da complessive 19 dosi di cocaina in involucri di cellophane termosaldato, per un peso complessivo di 3,08 grammi. Veniva quindi sottoposta a sequestro probatorio penale unitamente alla somma di 35 euro ritenuta provento dell’attività delittuosa, e rinvenuta nella disponibilità dell’interessato, nel frattempo catturato da altri carabinieri che lo attendevano al varco, lungo la via di fuga. L’arrestato, al termine della redazione dei verbali che lo riguardavano, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della imminente celebrazione del processo con rito direttissimo.