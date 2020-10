Torpè: ordigno esplosivo nell'auto di un imprenditore svizzero

La deflagrazione è avvenuta nella notte fra il 5 e il 6 ottobre. L'uomo, in Italia da otto anni, è conosciuto in paese per la sua attività da venditore di immobili

Di: Giammaria Lavena

La notte del 6 ottobre, nel centro abitato di Torpè, l’esplosione di un ordigno rudimentale ha danneggiato l’autovettura di un imprenditore svizzero, residente da tempo in paese, titolare di un’agenzia immobiliare.

L’uomo, in Italia da circa 8 anni, conosciuto in paese per la sua attività di venditore di immobili per clientela straniera, dopo aver parcheggiato l'auto nella sera del 5 ottobre davanti alla propria abitazione, il mattino seguente l'ha ritrovata col parabrezza ed il cofano anteriore danneggiati, fra i quali per l'appunto era stato collocato l'ordigno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, ed i colleghi del nucleo operativo della Compagnia di Siniscola, per i primi accertamenti del caso, coadiuvati subito dopo dalla Squadra rilievi e dall’Aliquota artificieri antisabotaggio del Comando di Nuoro, che hanno provveduto ad eseguire gli accertamenti tecnici sul luogo dell’attentato e a mettere in sicurezza l’intera area.