Ciusa M5s: "Fondamentale reintrodurre medico scolastico"

Il consigliere regionale ha depositato una mozione per la reintroduzione del medico negli istituti scolastici, per garantire maggiore sicurezza nelle aule

Di: Giammaria Lavena

Il consigliere regionale della Sardegna Michele Ciusa (M5s), ha depositato una mozione, sottoscritta da tutto il gruppo, che impegna il presidente della Regione Christian Solinas a reintrodurre il medico nelle scuole, per garantire un rientro in classe in maggiore sicurezza.

"Il ritorno sui banchi questo settembre sarà particolarmente complesso e delicato per tutti gli studenti - spiega Ciusa -. Dopo essersi adattati alle lezioni a distanza in pieno lockdown, ora dovranno imparare un nuovo modo di rapportarsi con i compagni e con l'ambiente".

"La figura del medico scolastico è utilissima - sottolinea il consigliere pentastellato -, sia per la possibilità di garantire l'immediata individuazione dei casi sospetti di coronavirus, sia alla luce del fatto che in presenza di un caso di positività confermato la scuola dovrà avviare un attento monitoraggio per la precoce individuazione di casi analoghi ed evitare l'insorgenza di un focolaio".

La richiesta di Ciusa arriva sulla scia della proposta approvata nella Regione Lazio, dove grazie a un ordine del giorno presentato da Roberta Lombardi (M5s) e condiviso dal presidente Zingaretti (Pd), è già stata avviata la ricerca dei medici che saranno impiegati nelle scuole. La mozione contiene un'ulteriore richiesta: sostenere la scelta delle autonomie scolastiche di dotarsi di termoscanner per rilevare la temperatura degli studenti e degli operatori all'ingresso.