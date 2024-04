Serdiana. Todde e Bartolazzi in visita alla comunità "La Collina"

La governatrice e l'assessore alla Sanità accolti da don Ettore Cannavera e dai ragazzi che tanno compiendo un percorso di recupero alternativo al carcere

Di: Redazione Sardegna Live

La presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, hanno visitato questo pomeriggio la comunità “La Collina” di Serdiana, accolto l'invito di don Ettore Cannavera e dai ragazzi che nella stessa comunità stanno compiendo un percorso di recupero alternativo al carcere.

“Ci siamo confrontati sull’importanza della scuola, dell’istruzione, del lavoro, della sanità pubblica, dell’accesso alle cure per tutte e tutti, degli strumenti di riscatto per tanti giovani esposti ad un destino di vulnerabilità a cui dobbiamo dare risposte e non voltarci dall’altra parte”, dichiarano Todde e Bartolazzi.

La governatrice e l’assessore hanno inoltre ribadito l’impegno della Regione nel voler continuare a mantenere un dialogo serio e costruttivo tra esperienze virtuose e importanti per la comunità sarda.