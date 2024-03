Cagliari. Eroina e cocaina in casa: 44enne arrestato dalla Polizia

Trovati anche 1.480 euro, ritenuti provento di spaccio

Di: Redazione Sardegna Live

Un pregiudicato di 44 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Cagliari per spaccio di droga. Il blitz dei Falchi della Squadra Mobile è scattato in un appartamento del quartiere Cep, dove era stato segnalato un viavai di tossicodipendenti e dove gli agenti hanno trovato 12 dosi di droga, di cui 7 di eroina e 5 di cocaina.

Non solo, nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati anche 1480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre l’uomo si era dotato di un ingegnoso campanello, ugualmente sequestrato, in grado di emettere un particolare suono, che gli avventori utilizzavano per avvertirlo della loro presenza all’esterno dell’abitazione.

Per il 44enne sono scattati i domiciliari e, dopo essere stato giudicato con direttissima, nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma.