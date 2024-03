Cagliari. Fugge a bordo di una Panda rubata e urta l'auto della polizia

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è attualmente ricercato

Di: Redazione Sardegna Live

Inseguimento lungo le strade del quartiere Mulinu Becciu, questo pomeriggio, a Cagliari. Una pattuglia della squadra volante ha intimato l'alt al conducente di una Fiat Panda che transitava in via Piero della Francesca. L'automobilista però non si è fermato, fuggendo a tutta velocità.

I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento durato qualche minuto. Durate la fuga il conducente della Panda ha anche urtato l'auto della polizia, poi ha raggiunto via Macchiavelli dove ha abbandonato la Panda, allontanandosi a piedi prima dell'arrivo degli agenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è attualmente ricercato. La Fiat Panda, risultata rubata, è stata recuperata.