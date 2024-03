Cagliari. Fermato dalla polizia, si scaglia contro un agente: arrestato

Il 26enne ha persistito con i comportamenti aggressivi anche durante il tragitto verso negli uffici della Questura

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato ha arrestato, durante la giornata di giovedì, 21 marzo, a Cagliari, un 26enne per l’ipotesi di reato di resistenza e violenza nei confronti di Pubblico Ufficiale.

Durante un controllo del territorio nei pressi di viale Trieste, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’auto con a bordo cinque giovani.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, uno di loro, originario della provincia di Nuoro, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori, si è scagliato su uno dei poliziotti.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza all’interno del veicolo di servizio, per poi essere condotto negli uffici della Questura, dove è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di resistenza e violenza nei confronti di un Pubblico Ufficiale. Durante il tragitto, il 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di Polizia, ha persistito con un comportamento aggressivo.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza tenutasi ieri mattina, 22 marzo, ha convalidato l’arresto, concedendo i termini a difesa.