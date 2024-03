Bari Sardo. Tenta di eludere un controllo, ma viene fermato e trovato con marijuana

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Nei guai è finito un ragazzo di 23 anni, di Furtei, denunciato dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso del pomeriggio dell’11 marzo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Lanusei hanno sottoposto a perquisizione il giovane, fermato a bordo della propria auto dopo aver tentato di eludere il controllo, come spiegato dagli stessi carabinieri.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro e di altri 3 grammi in un contenitore metallico, opportunamente occultati fra i bagagli.