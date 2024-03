Cagliari, 69enne accoltellato e rapinato a San Michele

Violenza in città. Trasportato in Pronto soccorso, indaga la polizia

Di: Redazione Sardegna Live

"Mi hanno accoltellato per rapinarmi". E' quanto ha dichiarato alla polizia un uomo di 69 anni che la scorsa notte si è presentato al Pronto soccorso del Santissima Trinità con una serie di coltellate in diverse parti del corpo.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non sarebbe in pericolo di vita. Ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito mentre camminava in via Ciociaria, nella zona del quartiere San Michele.

Secondo quanto riferito, qualcuno lo avrebbe affrontato e dopo averlo accoltellato gli avrebbe portato via il marsupio che conteneva 40 euro. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Cagliari.