Meteo, in arrivo nubifragi e vento anche in Sardegna

Maltempo questo weekend e la prossima settimana

Di: Redazione Sardegna Live

È in arrivo un ulteriore peggioramento del meteo, un ciclone in formazione sul Mar Ligure che porterà nubifragi, vento, mareggiate e tanta neve sulle Alpi.

Lo annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Sono attese precipitazioni moderate in Lombardia ed Emilia - afferma - a tratti forti dalla Liguria di Levante fino al Triveneto. Avremo delle piogge a tratti intense anche sul versante tirrenico delle regioni centrali, con qualche fenomeno in arrivo al sud fino in Campania. Il peggio colpirà i settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia dove cadranno fino ed oltre i 100 millimetri".

La neve scenderà sulle Alpi inizialmente sopra i 1200 metri, in calo fino agli 800 metri in serata con apporti molto abbondanti sul Friuli Venezia Giulia. Sugli Appennini la quota neve sarà ancora un po’ alta al mattino, intorno ai 1400-1600 metri sul settore settentrionale, in calo fino ai 1200 metri dal pomeriggio sera. Al di sopra dei 1700 metri sul resto dell'Appennino centrale, in calo in serata fino ai 1300 metri. Il Libeccio soffierà forte lungo tutta la dorsale appenninica, ma i venti saranno tesi quasi ovunque. Durante il weekend la situazione migliorerà parzialmente al Centro-Nord mentre al Sud si avranno forti piogge e rovesci. Dal pomeriggio di domenica è previsto un nuovo ed intenso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali.

Nel dettaglio: - Venerdì 23. Al nord: precipitazioni diffuse, specie in Liguria e nord-est; tanta neve sulle Alpi centro-orientali. Al centro: piogge diffuse specie sul versante tirrenico. Al sud: peggiora in Campania. - Sabato 24. Al nord: instabile con piogge sparse dal pomeriggio/sera, neve sulle Alpi. Al centro: rovesci pomeridiani specie su Toscana e Sardegna. Al sud: maltempo diffuso con piogge e rovesci. - Domenica 25. Al nord: peggiora in serata al Nordovest. Al centro: bel tempo. Al sud: maltempo con piogge e rovesci, intensi su Sicilia e Calabria. Tendenza: piogge e temporali per tanti giorni.