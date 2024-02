Ubriaco e sotto effetto di cocaina provoca incidente: patente ritirata

L’incidente è avvenuto in Sardegna, precisamente a Quartucciu in via Della Pace

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Quartucciu, è stato denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un 46enne di Quartu, commerciante, censito nella banca dati delle forze di polizia.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena erano intervenuti a seguito di un sinistro stradale, con feriti, verificatosi alle ore 14:00 in via della Pace nel comune di Quartucciu. Mentre era alla guida di uno scooter Burgman, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, causando così l’incidente stradale.

Sottoposto su segnalazione dei Carabinieri ad accertamenti urgenti presso il laboratorio di tossicologia dell'Asl di Cagliari, è risultato positivo alla cocaina e all'accertamento etilometrico ha evidenziato un tasso di 1,75 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata dai Carabinieri. L'autorità amministrativa e quella giudiziaria sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.