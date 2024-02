Protesta dei trattori, pressing per incontro con la premier Meloni

Di: Redazione Sardegna Live

Ulteriore incontro in prefettura per organizzare domani un incontro tra agricoltori e pastori da una parte e la premier Giorgia Meloni dall'altra, in occasione della visita del capo del governo a Cagliari per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra a governatore sardo, Paolo Truzzu.

I rappresentanti del presidio di Cagliari hanno chiesto un incontro istituzionale. Nessuna intenzione da parte loro di essere coinvolti nella campagna elettorale in corso. Quindi non intendono salire - nemmeno se invitati - sul palco alla Fiera, sede della chiusura per Truzzu con la partecipazione non solo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma anche dei ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Qualora non arrivasse il via libera all'incontro, sarebbero in programma manifestazioni di disturbo all'esterno della Fiera. Il portavoce del movimento dei trattori Roberto Congia ha ribadito, all'uscita dell'incontro in Prefettura durato circa due ore, che agricoltori e pastori stanno cercando "con responsabilità" una risposta nelle sedi istituzionali alle richieste che arrivano dalle campagne dell'isola.

I promotori sardi della protesta hanno confermato la loro intenzione ad andare avanti con la mobilitazione sino a quando non arriveranno risposte e garanzie. Confermata anche la partenza a Bruxelles di un folto gruppo di agricoltori e pastori sardi il prossimo 26 febbraio.