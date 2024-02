Cagliari: arriva la borsa di studio Amazon per studentesse Stem

"Amazon Women in Innovation" è la borsa di studio che premia le studentesse di discipline Stem

Di: Redazione Sardegna Live

" Amazon Women in Innovation " è la borsa di studio nata in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari con l'obiettivo di premiare le studentesse di discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) più meritevoli. La borsa di studio ha una durata di 3 anni e consiste in un finanziamento di 6.000 euro all'anno.

Amazon metterà anche a disposizione della vincitrice una mentor, una manager dell'azienda che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per la propria carriera lavorativa: dalle tecniche per creare un curriculum efficace e di interesse per le aziende, ai suggerimenti e consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro.

Fino al 15 marzo 2024 possono presentare la domanda le studentesse che, entro la scadenza del bando, siano immatricolate per la prima volta all'anno accademico 2023/2024 al corso di laurea in Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni e abbiano conseguito almeno 17 crediti (CFU) - con una media ponderata non inferiore a 25/30 - entro il 15 marzo 2024.

" La conferma anche per questa edizione della collaborazione della nostra Università con Amazon, rappresenta una preziosa opportunità di formazione per gli studentisse nell'area STEM - ha commentato Francesco Mola, rettore dell'Ateneo cagliaritano -. Queste iniziative sono fondamentali per lo sviluppo di competenze ed eccellenze in ambiti che spesso sono protetti da uno squilibrio di genere. I nostri studenti dimostrano infatti ogni anno di affrontare in modo brillante corsi di studio che ancora appaiono di esclusiva prerogativa dei colleghi maschi. Questi progetti quindi non solo garantiscono un supporto concreto per le giovani donne nell'acquisizione di competenze utili nel futuro mondo lavorativo, ma rientrano nella politica formativa e strategica che da anni la nostra Università sta portando avanti ”.

Foto: latinatu.it