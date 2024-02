Sardegna: Consiglio dei ministri impugna legge su variazioni di bilancio

"Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 17 del 19/12/2023

Di: Redazione Sardegna Live

Il Cdm ha diramato un comunicato in cui si legge che: "Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quarantaquattro leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 17 del 19/12/2023, recante 'Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie', in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di città metropolitane, urbanistica, tutela della concorrenza e tutela della salute, violano gli articoli 3, 5, 9, 117, primo comma, secondo comma, lettere e), p) ed s), e terzo comma, e 120 della Costituzione".

Il Consiglio dei ministri "su proposta del Presidente Giorgia Meloni", ha anche deliberato "la determinazione di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania, avverso l'articolo 1-bis, comma 1, comma 2, lett. a), comma 3 e comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023, 'Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale', convertito dalla legge 6 novembre 2023, n. 155".