Tortolì. Nel bagagliaio dell'auto orologi e profumi contraffatti

34enne bloccato mentre cerca di vendere la merce in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Profumi di varie marche, orologi e prodotti elettronici per la telefonia, per un totale di circa 80 pezzi, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax a un 34enne originario di Napoli, ma residente in Sardegna.

Nel dettaglio, i militari hanno individuato, a Tortolì, l’uomo intento alla vendita, a cittadini che transitavano per le vie del centro, di prodotti risultati, un primo esame, contraffatti.

Il 34enne, che custodiva la merce nella sua auto, avvicinava potenziali clienti all’esterno dei supermercati, proponendo l’acquisto dei beni nella sua disponibilità, a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Il napoletano è stato denunciato per la vendita di prodotto contraffatti a norma dell’art. 474 del codice penale.

Intanto, continua l’azione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Nuoro finalizzata al controllo economico del territorio dell’Ogliastra e all’individuazione delle attività economiche illegali, per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.