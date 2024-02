Bimbo di 7 anni in bici investito a Villasor

Il bimbo trasportato al Brotzu in codice giallo

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Villasor, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri sono intervenuti in via Cimitero, all'incrocio con via Brundu, a seguito dell'investimento stradale di un piccolo ciclista di soli 7 anni, da parte di un'auto modello Opel Corsa, condotta da un 41enne del luogo.

I militari hanno eseguito i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro.

Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice giallo, non in pericolo di vita. I documenti dell'autovettura e dell'autista sono risultati essere in regola.