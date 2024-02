Incidente sul lavoro a Fiume Santo: operaio si frattura una mano

L’uomo è stato trasportato al Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente sul lavoro questa mattina nella centrale elettrica di Fiume Santo. Un operaio di 50 anni, per cause in fase di accertamento, ha riportato la frattura di una mano e delle dita. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato con un'ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.