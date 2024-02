Cade dalla barca a Santa Giusta: 76enne annega nello stagno

Forse un malore per il malcapitato

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe accusato un malore mentre pescava nello stagno di Pauli Majori, a Santa Giusta, cadendo dalla barca e annegando in acqua.

Il drammatico episodio ieri, la vittima Pietro Demontis, 76enne pensionato del posto. L'allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati non vedendolo rientrare in casa.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118, la Capitaneria di porto e i carabinieri, che insieme alla famiglia hanno fatto scattare le ricerche.

Il corpo dell'uomo è stato trovato in tarda notte. Non è del tutto chiaro se si sia sentito male o se il natante si sia rovesciato, ad ogni modo l'uomo non è riuscito a risalire dall'acqua, annegando.