Capoterra. Ubriaco senza patente sbanda e tampona l’auto dei Carabinieri

Durante un inseguimento, i militari hanno sorpassato l’auto per farla rallentare

Di: Redazione Sardegna Live

A Capoterra, attorno alle ore 3:30 di questa notte, una Fiat Panda che procedeva a zig zag con sensibili sbandamenti sulla strada statale 195, è stata notata da una pattuglia dei Carabinieri di Pula.

Dopo aver imposto l'alt mediante segnali luminosi e acustici, i militari hanno inseguito il veicolo che ha proseguito la propria corsa a velocità sostenuta per oltre un chilometro. I Carabinieri hanno quindi superato l'autovettura allo scopo di farla rallentare, ma il conducente del mezzo in fuga ha invece accelerato in un tentativo di sorpasso, tamponando la gazzella dell'Arma.

A bordo dell’auto, i militari hanno identificato un venticinquenne di Capoterra e un diciottenne di Uta, quest’ultimo alla guida della Panda e risultato essere ubriaco, attraverso il controllo etilometrico.

Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e sanzionato in quanto privo di patente di guida poiché mai conseguita, mentre il 25enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.