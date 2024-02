Burcei. Cittadinanza onoraria per Mauro Trogu, l’avvocato di Beniamino Zuncheddu

Il prossimo 6 febbraio il Consiglio comunale si riunirà per decidere sul riconoscimento

Di: Redazione Sardegna Live

Il Comune di Burcei potrebbe presto riconoscere la cittadinanza onoraria all’avvocato Mauro Trogu, il legale di Beniamino Zuncheddu, assolto e libero dopo 33 anni di carcere per la strage di Sinnai. L’assemblea civica è convocata per il prossimo 6 febbraio.

Era il 2016 quando gli venne chiesto di lavorare per capire se era possibile far ottenere a Zuncheddu misure alternative alla detenzione in carcere. Nel processo di revisione la Corte d’appello penale di Roma ha stabilito con la sentenza del 26 gennaio scorso che l’ex pastore non ha commesso la strage.

“Se io fossi il Ministro della Giustizia, se rappresentassi questa istituzione, mi sentirei di chiedere scusa. Non per una responsabilità personale, ovviamente, ma per l’istituzione che rappresento. E dirò di più: non mi limiterei a chiedere scusa. Vorrei andare a fondo per capire come è stata gestita quella vicenda” ha detto nei giorni scorsi il legale nel corso di un’intervista.