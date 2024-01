Riva, il ricordo di Daniele Conti: “Grazie per l’uomo straordinario che sei stato”

Il ricordo di Daniele Conti dedicato alla scomparsa di Gigi Riva

Di: Redazione Sardegna Live

Sono parole piene di emozione quelle che rivolge l’ex capitano del Cagliari nei confronti di Gigi Riva, il sardo d’azione noto come Rombo. di Tuono.

È con un ricordo, l’ex capitano, racconta sul suo profilo Instagram: “Sono arrivato a Cagliari che ero poco più che un ragazzino, avevo già sentito ovviamente parlare del tuo Mito, ma solo stando qui ho davvero potuto capire quello che hai rappresentato, e rappresenterai sempre, per questa Terra. Ricordo il giorno che ci siamo incontrati di persona, finalmente. Per un’ora non sono riuscito ad aprire bocca. Imbarazzato, intimidito, ti guardavo con ammirazione, rispetto, affascinato dal tuo carisma, dalla tua personalità. Poi abbiamo iniziato a parlare e non ci siamo più fermati: anche tu arrivato dal Continente, raccontavi di come ti aveva accolto questa meravigliosa gente, l’amore che ti aveva dato Cagliari e la Sardegna. Ma tu, Gigi, quanto hai dato a tutti noi? Grazie, per avermi concesso la possibilità di conoscerti. Grazie, per il calciatore e per l’uomo straordinario che sei stato. Per Sempre, Rombo di Tuono” Ha concluso