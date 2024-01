San Gavino Monreale. Ubriaco alla guida esce di strada: denunciato

L’uomo presentava un tasso alcolico 5 volte superiore al limite

Di: Alessandra Leo

Ha causato un incidente uscendo di strada mentre si trovava alla guida della propria auto, una Fiat Marea, completamente ubriaco. Il sinistro alle 5:30 del mattino di ieri, domenica 21 gennaio, a San Gavino Monreale, sulla strada statale 197 all'altezza del km 16.

I Carabinieri della locale stazione hanno così denunciato il conducente, un 39enne di Villacidro, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’esame etilometrico ha fornito un risultato davvero eclatante: il 39enne presentava un un tasso alcolico di 2,64 grammi per litro, più di cinque volte il massimo consentito. Il veicolo è stato sottoposto così a fermo amministrativo e all'uomo è stata ritirata la patente di guida.