Olbia. Perde il controllo dell’auto e sbatte contro un albero, un ferito

L’incidente nella notte sulla ss 127 tra Olbia e Telti

Di: Alessandra Leo

Incidente stradale attorno alle due di notte sulla ss 127 tra Olbia e Telti, dove il conducente di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.

Uno dei due occupanti è stato trasportato all’ospedale di Olbia dal personale del 118, intervenuto sul posto. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Olbia e i Carabinieri.