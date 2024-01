Ozieri. Scoperta società fantasma di noleggio auto per turisti in Costa Smeralda

I mezzi erano affittati in nero da un 41enne di Ozieri che è stato denunciato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Tramite una società fantasma di noleggio auto, un 41enne di Ozieri aveva acquistato un parco macchine usufruendo degli sgravi fiscali previsti dalla legge, e affittava in nero i mezzi ai turisti in vacanza in Costa Smeralda, nonché a pregiudicati della zona.

Il meccanismo illegale messo in piedi dall'uomo è stato smascherato dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, che hanno sanzionato e denunciato il 41enne.

Secondo quanto appurato dai militari, l'imprenditore aveva intestati 13 veicoli tra auto e moto e con una capillare distribuzione di volantini nelle località turistiche, e una intensa campagna sui social, era riuscito a pubblicizzare la sua attività.

I noleggi avvenivano sempre con accordi verbali e in totale anonimato, garantito da pagamenti in contanti e rigorosamente in nero. Il pagamento avveniva alla consegna dell'auto, che poi veniva restituita parcheggiandola in un punto indicato e nascondendo la chiave in un passaruota o in un altro nascondiglio sicuro vicino al veicolo. In questo modo il 41enne poteva offrire prezzi stracciati ai suoi clienti ed eludere il fisco, al quale per la sua attività aveva dichiarato redditi irrisori.