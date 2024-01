Cuglieri. Scontro tra auto, un ferito

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Una persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto questa mattina a Cuglieri. Due auto si sono scontrate in via Vittorio Emanuele e ad avere la peggio è stato uno dei conducenti, soccorso dagli operatori del 118 giunti sul posto.

Nel luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, e collaborato con gli operatori del servizio sanitario regionale per il soccorso del conducente ferito. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.