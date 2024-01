“I bambini lo sanno”, Lorenzo Braina a Tempio Pausania

Appuntamento organizzato dalla Cooperativa Centro Multidisciplinare Arcobaleno

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì 12 gennaio, alle 17, nell’Auditorium del Seminario Diocesano di Tempio Pausania (via don Sturzo, 41) si terrà l’incontro “I bambini lo sanno”, un reading educativo di e con Lorenzo Braina, che prendendo spunto dall’omonimo libro, propone delle riflessioni educative che interessano tutti gli adulti impegnati nella cura e nell’ascolto.

L’appuntamento è organizzato dalla Cooperativa Centro Multidisciplinare Arcobaleno di Tempio Pausania guidata da Caterina Tamponi ed è aperto a tutti.

Educatore e divulgatore pedagogico, Braina lavora da circa trent’anni nel campo dell’educazione e i suoi incontri sono sempre molto seguiti, non solo da insegnanti, educatori e professionisti, proprio per la sua grande capacità di coinvolgimento. Anche in questo appuntamento ci sarà l’accompagnamento musicale di Donato Cancedda.