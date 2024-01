Riparte Salude&Trigu, c’è il bando della Camera di Commercio di Sassari

“È un percorso nel quale continuiamo a credere, investendoci anno dopo anno” ha detto il presidente Stefano Visconti

Di: Redazione Sardegna Live

Tutto pronto per la sesta edizione. E dopo il successo dello scorso anno, con 54 eventi con 51 comuni coinvolti nel nord Sardegna, e con oltre 20 milioni di interazioni sui canali di comunicazione, è ripartito il bando "Salude&Trigu", il progetto con cui la Camera di commercio di Sassari punta a sostenere eventi e manifestazioni capaci di valorizzare la proposta turistica e culturale del territorio. Per un'operazione che continua a proporre un vero e proprio brand territoriale che si esprime attraverso i contenuti di ciò che questa parte della Sardegna che è in grado di esprimere.

Nel corso della presentazione cui hanno preso parte il presidente dell'ente Stefano Visconti, la vicepresidente Maria Amelia Lai e i componenti di giunta Benedetto Fois e Paolo Murenu sono i emersi i punti di forza di un percorso capace di crescere anno dopo anno non solo per la qualità degli eventi proposti ma anche per la capacità di promuovere al meglio il territorio nella sua totalità. Per un totale di quasi 400 appuntamenti per oltre 170 giornate coperte dagli eventi di S&T.

“È un percorso nel quale continuiamo a credere, investendoci anno dopo anno - spiega il presidente della Camera di Commercio Visconti- e i fatti ci stanno dando ragione. Sempre più eventi, sempre più territori coinvolti e da quest'anno saranno sostenuti da marzo fino a dicembre tutti gli eventi che arricchiranno il panorama dell'offerta locale. Perchè "Salude&Trigu" non è solo la dimostrazione che siamo presenti pressochè su tutto il nord Sardegna, ma anche che si è in grado di fare rete e di crescere costantemente”.

La dotazione che l'ente camerale che mette a disposizione sarà di seicentomila euro - centomila euro in più rispetto allo scorso anno e il doppio rispetto al 2021- con un incentivo che sarà rivolto alle pro loco, alle fondazioni, alle associazioni culturali e imprenditoriali. Per presentare le domande ci sarà tempo da oggi e fino al prossimo 2 febbraio. I progetti presentati saranno valutati e inseriti in una graduatoria che premierà i primi 30 con un contributo pari a 12mila euro, e i successivi, fino al sessantesimo posto, con un voucher di 6mila euro. Il bando e tutte le informazioni sul sito camerale www.ss.camcom.it.