Giù da un ponticello a Tuili, grave 57enne

E' caduto da un ponticello di legno che aveva realizzato abusivamente in campagna

Di: Redazione Sardegna Live

Un 57enne è caduto giù da un ponticello di legno che aveva realizzato abusivamente per raggiungere con più facilità la sua abitazione in campagna a Tuili, nel Sud Sardegna. In seguito all'incidente, l'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale in codice rosso per un serio trauma cranico. La prognosi è riservata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 57enne è caduto da un ponte di legno che attraversava il rio Corretto, in località Sa Serra. Un volo di diversi metri prima di impattare con violenza sul cemento vicino all'alveo del torrente. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai medici del 118.