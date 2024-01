Cambio comando all’aeroporto militare di Alghero: arriva Scabia

Aeronautica. Via il Colonnello Demontis, arriva il Tenente Colonnello Scabia.

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, martedì 9 gennaio, presso l’Aeroporto Militare di Alghero si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Francesco Demontis, comandante uscente, ed il Tenente Colonnello Alessandro Scabia, subentrante, alla presenza del comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, Colonnello Federico Pellegrini. Alla cerimonia sono intervenute autorità militari, civili e religiose.

Lo schieramento, composto dal personale del Distaccamento Aeroportuale di Alghero, dal Gonfalone del Comune di Alghero e dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ha salutato il comandante uscente e quello subentrante.

Demontis cede l’incarico dopo oltre un anno di comando in quanto lascia il servizio attivo, mentre Scabia assume il comando dopo aver precedentemente ricoperto l’incarico di Capo Reparto Logistica presso la base aerea di Decimomannu.

Il Distaccamento Aeroportuale di Alghero, che dipende dal Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo nell’ambito del Comando Logistico, fornisce assistenza ai velivoli di passaggio dell'Aeronautica Militare, tra cui i velivoli della International Flight Training School durante gli out and back da Decimomannu e delle altre Forze Armate italiane ed internazionali. Ospita nel suo hangar, fornendogli assistenza, uno dei tre elicotteri del 118 Areus operanti in Sardegna.

Inoltre fornisce attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate. Assicura il supporto logistico per lo svolgimento dei corsi di sopravvivenza in mare rivolti ai frequentatori dei Corsi Normali dell'Accademia Aeronautica e di familiarizzazione alla sopravvivenza in mare ai frequentatori della Scuola Militare Giulio Douhet.