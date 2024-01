Selargius, cambia l’Iban in fattura e sottrae 6000 euro a imprenditore

Nei guai un 36enne residente a Torino

Di: Alessandra Leo

È riuscito a entrare nella posta elettronica di una ditta appartenente a un imprenditore 56enne di Selargius, modificando con grande abilità informatica il codice Iban, indicato in una fattura intestata a un fornitore, e ha sottratto così oltre 6000 euro, attraverso un bonifico inviato involontariamente dalla vittima del furto al truffatore

Ieri a Selargius, a conclusione di un attività di indagine intrapresa a seguito della denuncia presentata qualche giorno fa dal 56enne, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per truffa aggravata, un 36enne nigeriano residente a Torino, noto alle forze dell'ordine per analoghi precedenti episodi. L'imprenditore si era reso conto della truffa nel momento in cui aveva ricevuto la sollecitazione del pagamento da parte della ditta fornitrice.

I Carabinieri sono giunti all'identificazione del nigeriano, verificando chi materialmente avesse la disponibilità del conto corrente nel quale è confluito il denaro. Per l'imprenditore purtroppo si è trattato di un pessimo regalo di Natale.