Oristano: la Befana dei Vigili del fuoco arriva anche in ospedale

I Vigili del fuoco di Oristano hanno portato avanti la tradizione di festeggiare l’arrivo della Befana

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del fuoco di Oristano hanno portato avanti la tradizione di partecipare alle manifestazioni organizzate sul territorio per festeggiare l'arrivo della Befana , nonostante l'attività dei pompieri sia stata intensificata dal maltempo che ha caratterizzato questi giorni, con 48 interventi nelle ultime 36 ore .

Nel primo pomeriggio del 5 gennaio i Vigili del fuoco proveniente da Oristano e dal distaccamento di Ales in collaborazione con il Comitato organizzatore di Terralba hanno allestito la discesa della vecchina dal Campanile della Chiesa di San Pietro Apostolo . Durante la serata la Befana ha fatto la sua comparsa sulla cima del Campanile della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo, a Sennariolo. I pompieri del distaccamento di Cuglieri, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Sennariolo hanno fatto felici i bambini dei paesi del Montiferru portando l'esibizione dal Campanile alla Piazza con una spettacolare manovra teleferica.

Anche quest'anno, in occasione dell'Epifania, i Vigili del fuoco di Oristano si sono uniti ai volontari della Lavos nel segno della solidarietà per un evento speciale: una delegazione del personale in divisa ha scortato la Befana anche nelle corsie , per la distribuzione di doni e dolcezze ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Martino.

Nel pomeriggio grande partecipazione alla festa presso la Sede Centrale dove i Vigili del fuoco , con la collaborazione dell'ANVV.F, hanno accolto la popolazione e dispensato calze, caramelle e dolciumi ai piccoli.