Ozieri. Manca il personale, chiude di notte il Pronto soccorso

È stata avvisata la rete Emergenza-urgenza regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi, sabato 6 gennaio, pronto soccorso dell'ospedale Segni di Ozieri chiuso nelle ore notturne per l'assenza di personale. Lo comunica la Asl di Sassari ricordando che il servizio viene garantito dalle 8 alle 20 e che è stata avvisata la rete Emergenza-urgenza regionale.