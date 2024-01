Al 112: “Mamma è malata, non ho soldi per medicine”, il soccorso dei militari

L’uomo ha raccontato di essere in serie difficoltà economiche

Di: Ilaria Cardia; fonte foto: carabinieri

Questa è una vicenda che ha commosso l’intera nazione, parliamo della chiamata di un cittadino al 112 che, preso dalla disperazione, ha chiesto aiuto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria nei giorni scorsi.

Una richiesta che ha messo in moto un intervento d’urgenza dei carabinieri: una pattuglia, infatti, ha subito comprato i farmaci e si è fermata a fare la spesa, consegnando tutto alla famiglia che ha colpito e commosso i militari. L’episodio è stato raccontato dagli stessi carabinieri.

LA CHIAMATA - Era la notte di Capodanno. Tante le richieste di assistenza e intervento in centrale ma, tra tutte, è arrivata quella di un uomo (con un tono molto apprensivo) “Mia madre è malata, non ho soldi per le medicine”. L’uomo ha raccontato di essere in serie difficoltà economiche, tanto da non avere le possibilità di acquistare nemmeno i farmaci regolarmente prescritti per la propria madre malata.

L’INTERVENTO - L’operatore della centrale operativa, comprendendo il disagio dell’uomo, ha subito avvertito superiori e colleghi e, coinvolgendo il personale in servizio, è scattata una gara di solidarietà. Una pattuglia dell’Arma si è diretta nell’immediato nell’abitazione indicata.

L’INCONTRO - I militari dell’Arma, dopo aver ascoltato l’uomo, si sono recati presso la farmacia più vicina per poter acquistare i farmaci prescritti alla donna. Non solo, senza che la famiglia lo richiedesse, i carabinieri si sono fermati anche in un negozio di alimentari del posto dove hanno fatto la spesa, consegnando tutto a domicilio e assicurando così a mamma e figlio un pasto caldo per la serata.