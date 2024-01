Mamoiada. Auguri dei Carabinieri alla centenaria Anna Maria Nieddu

I militari hanno voluto manifestare la propria vicinanza in questa giornata speciale

Di: Alessandra Leo

Nata nel lontano 1924, la signora Anna Maria Nieddu, di Mamoiada, ha compiuto nella giornata di ieri, 3 gennaio, 100 anni.

Una giornata di grandi festeggiamenti per la neo centenaria che, che col suo sorriso, ha rallegrato i Carabinieri che hanno bussato alla porta di casa sua per farle di persona gli auguri e consegnarle in omaggio il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri del 2024.



I militari, partecipi delle vicende che caratterizzano la comunità in cui è chiamata a operare, ha voluto così manifestare la propria vicinanza in occasione di questa giornata speciale.