Sassari, la Befana arriva in Vespa con la Polizia locale

Il 6 gennaio verranno donate calze e felicità a tanti bambini e bambine

Di: Redazione Sardegna Live

Al via sabato 6 gennaio “La Befana arriva in Vespa”, iniziativa solidale, arrivata alla sua 7^ edizione, del Comando della Polizia locale in collaborazione con il Vespa Club Sassari.

Dopo il successo dell’iniziativa “Natale per tutti”, grazie a cui oltre 400 piccoli hanno ricevuto un dono dal Babbo Natale che ha fatto visita al Comando della Polizia locale, sabato gli agenti porteranno gioia e caramelle a tanti bambini e bambine.

La simpatica vecchietta, durante la mattina del 6 gennaio, arriverà prima presso il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria, dove donerà calze colme di dolci ai giovanissimi pazienti; successivamente sarà al centro GeNa “Opera Gesù Nazareno” per altri prelibati regali e infine arriverà in piazza d’Italia, dove le simpatiche vecchine del Vespa Club Sassari parcheggeranno le loro colorate Vespa-Scopa per continuare la distribuzione caramelle, cioccolati e qualche pezzetto di carbone a tutti i bambini presenti.

Nel salotto buono della città sarà allestito anche il percorso studiato dalla Polizia locale per educare i piccoli alle regole sulla sicurezza stradale. I bambini si cimenteranno nel colorare cartelli stradali e a bordo di piccole auto e moto elettriche, messe a disposizione dal comando di via Carlo Felice, seguiranno un percorso di guida sicura, per poi ottenere in premio la “patente dello scolaro”.