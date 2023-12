Capodanno: Ligabue arriva ad Alghero, tutto pronto per il concerto

Luciano Ligabue è arrivato ad Alghero

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Francesco Salis

Luciano Ligabue , il grande nome della musica italiana che farà “urlare contro il cielo” il pubblico di Alghero la notte del 31 dicembre, è arrivato in città , immortalato durante lo sbarco in aeroporto da Francesco Salis .

Sarà lui ad animare domani il protagonista del Cap D'Any 2023-2024.

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONCERTO E SULL'ORGANIZZAZIONE

L'accesso all'area concerti di Piazzale della Pace è libero e gratuito e sarà possibile da Via Garibaldi lungo la Passeggiata Bousquet, nei limiti imposti dalle norme della sicurezza e dalla capienza massima consentita tramite controlli ai varchi di accesso. All'interno dell'area di Piazzale della Pace e presso le aree parcheggio saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande. Non sarà consentito all'interno dell'area introdurre: contenitori di vetro o lattine; contenitori di plastica se provvisti di tappo e in ogni caso e in ogni caso di dimensione superiore ai 50cl; petardi; spray urticante; oggetti contundenti e taglienti; borse o zaini di grandi dimensioni; ogni altro oggetto potenzialmente pericoloso per la comunità pubblica; animali; caschi e droni.

Novità di questa edizione l'introduzione all'interno del piazzale, in area dedicata, un Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni con servizio di animazione anche per la serata di domenica 31 dicembre. I posti sono limitati e su prenotazione con costo del servizio pari € 15 per bambino. Orari del servizio: domenica 31 dicembre dalle ore 22:30 alle ore 02:00. Per prenotazioni prenotazionecapodannobambini@gmail.com.

Per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori (solo 1 accompagnatore obbligatoriamente maggiorenne), è stata predisposta una pedana riservata all'interno dell'area del Piazzale della Pace con ingresso da via Asfodelo, delimitata e presidiata da operatori della sicurezza e con cabina wc accessibile in prossimità della pedana. I posti dell'area riservata a persone con disabilità sono limitati e su prenotazione. Per riservare un posto inviare una email a info@fondazionealghero.it specificando il nominativo della persona con disabilità e dell'eventuale accompagnatore.

Tre le aree parcheggio dedicate: Area via Aldo Moro – Campo Don Bosco via Vittorio Emanuele; Zona via Castelsardo; Anfiteatro Maria Pia (area disponibile solo per la notte del 31 dicembre). Durante la serat a del 31 dicembre è disponibile un servizio navetta gratuito continuativo da/per le aree parcheggio dalle ore 17:00 alle ore 3:00 con arrivo in via Garibaldi lato mare nei pressi del Piazzale della Pace.

Il Cap d’Any de l’Alguer è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Alghero e dalla Fondazione Alghero con il contributo della Regione Sardegna – Ass.to al Turismo, sponsor della manifestazione: Cantina Sella & Mosca e Peroni Nastro Azzurro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato capdany.algheroturismo.eu

Programma della serata di San Silvestro

Apertura varchi: 19.30

Dalle 20.30 – Dj Set F3de

Dalle ore 22.30 Live Dj set NIKKI + Dj ALADYN

Ore 00.15 LIGABUE