Carbonia. Minaccia la ex compagna e le danneggia la casa: arrestato

La segnalazione da parte di un cittadino

Di: Alessandra Leo

Per futili motivi probabilmente riconducibili a questioni di gelosia e dopo aver abusato di alcolici, un 48enne disoccupato e noto per precedenti vicende giudiziarie, la notte scorsa a Carbonia, ha danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione della ex compagna, minacciandola.

A seguito della segnalazione di un privato cittadino, pervenuta su utenza 112 alla locale centrale operativa dell'Arma, i militari sono quindi intervenuti presso l'abitazione e hanno arrestato l’uomo, che è stato poi trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri.

L'arresto è stato convalidato e all'uomo è stato imposto un divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da essa frequentati.