Arzachena. Uccide il padre con un bastone, il sindaco: “Sono sconvolto”

“Sarà lutto cittadino nella giornata dei funerali” Le dichiarazioni del sindaco Ragnedda

Di: Redazione Sardegna Live

La terribile notizia dell’omicidio di Giovanni Fresi ha sconvolto la comunità di Arzachena. "Sono ancora incredulo di fronte a quanto avvenuto questa notte ad Arzachena. Sono sconvolto, così come lo è l'intera comunità, che si è svegliata con la tragica notizia della violenta morte di un compaesano, un amico". È quanto dichiara il sindaco del comune di Arzachena, Roberto Ragnedda, in merito all'omicidio di questa notte dell'orafo Giovani Fresi, colpito in testa con un bastone dal figlio Michele di 35 anni.

"Ora possiamo solo manifestare la nostra vicinanza alla famiglia ed esprimere tutto il nostro cordoglio, proclamando il lutto cittadino nella giornata che le autorità stabiliranno per i funerali, così che tutti gli arzachenesi abbiano la possibilità di restare accanto ai familiari", conclude.