Vaccini anti Covid, il 4 gennaio open day al Brotzu

A La Maddalena vaccinazioni nella Casa della Comunità

Di: Redazione Sardegna Live

L'Arnas Brotzu ha organizzato un Open day per il 4 gennaio, dalle 9.30 alle 14.30 per la campagna vaccinale, garantita a tutti i cittadini di età pari o superiore ai 12 anni.

"L'Arnas Brotzu prosegue il suo impegno nella campagna vaccinale - dichiara la direttrice generale Agnese Foddis - e si conferma in prima linea offrendo a chi vuole vaccinarsi la libertà di potersi presentare al punto vaccinale senza dover sottostare a orari e appuntamenti. La copertura vaccinale, va ricordato, è fondamentale soprattutto per le persone più anziane e fragili".

Nonostante il Covid-19 non sia più classificato come un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale – si legge in una nota - l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea la persistenza della circolazione del virus SARS-CoV-2 come una questione sanitaria che necessita di un'attenzione costante. Il rischio di forme gravi di malattia perdura principalmente tra gli anziani e nei pazienti con malattie croniche o con condizioni di immunocompromissione.

A La Maddalena, invece, nella Casa della Comunità situata in località Padule è stata attivata la profilassi vaccinale anti Covid-19. Il Servizio, avviato dal Distretto di La Maddalena in collaborazione con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, è aperto a tutti gli utenti residenti nel Comune di La Maddalena. Per prenotare la vaccinazione i cittadini possono contattare il numero 0789791235, dalle 12 alle 13, dal lunedì al venerdì. Successivamente verrà comunicata la data e l'ora della somministrazione della dose di vaccino che sarà effettuata presso la Casa della Comunità.