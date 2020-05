Università Sassari: riprende l'attività delle biblioteche

I libri restituiti saranno messi in quarantena per 72 ore

Di: Redazione Sardegna Live

E' pronto a rimettersi in moto il sistema bibliotecario dell'Università degli studi di Sassari.

"Abbiamo appreso che da oggi tutti i bibliotecari d’Ateneo stanno lavorando per permettere entro domani o dopodomani la riapertura del servizio di prestito bibliotecario - spiega la lista Uniss in Progress sui propri canali -. Il primo passo sarà il recupero dei libri che attualmente sono in prestito per poi riaprire con tutto il catalogo disponibile".

"Stanno lavorando affinché tutto sia entro i limiti di sicurezza, in modo tale da essere più cauti possibile. Si sta predisponendo una sala con dei tavoli igienizzati affinché i libri restituiti possano essere messi in quarantena per 72 ore. Presto verrà pubblicato nel sito https://www.uniss.it/sba l’avviso e la guida per poter prendere in prestito manuali e libri di testo".