Luci e presepi colorano le vie di Chiaramonti: la bella iniziativa della comunità

Nei vari rioni allestiti presepi che hanno abbellito vie e piazzette, rendendo l'ambiente ospitale e il clima caldo e accogliente

Di: Redazione Sardegna Live

A Chiaramonti si respira come non mai un clima natalizio: il piccolo borgo anglonese ha adornato le vie del paese con l'allestimento di numerosi presepi nei vari rioni, grazie alla collaborazione di tutta la comunità, consegnando ai passanti un suggestivo scenario e un'atmosfera accogliente nei giorni che precedono la celebrazione del Natale.

"In questi giorni - racconta l'amministrazione comunale in una nota -, il nostro paese ha vissuto una magica trasformazione. Grazie all’impegno e alla creatività di tutti, i presepi allestiti nei vari rioni hanno non solo abbellito le strade, ma hanno anche riacceso in noi lo spirito di comunità. Dalle famiglie agli anziani, dai giovani ai nostri piccoli, abbiamo visto un meraviglioso esempio di collaborazione. È stato emozionante vedere come ogni fascia d’età abbia contribuito con entusiasmo e passione".

"Era da tempo che non si respirava un’aria così calda e accogliente in paese - aggiunge l'amministrazione. Questi presepi sono diventati simbolo di amicizia e di piacere nel condividere momenti insieme, riscoprendo la gioia del “fare comunità”. L’Amministrazione Comunale desidera esprimere il più profondo ringraziamento a tutti i cittadini per l’impeccabile lavoro svolto. Avete reso il nostro paese un esempio luminoso di cosa significa lavorare insieme per un obiettivo comune".

"Continuiamo a coltivare questo spirito di unione e cooperazione, rendendo il nostro paese un luogo sempre più bello e accogliente", conclude l'amministrazione.