Capodanno a Cagliari. Truzzu: “Mengoni investimento per il futuro”

Il sindaco di Cagliari in conferenza stampa: “Il Capodanno costerà 688mila euro ma nel 2023 c’è stato un ritorno di 3-4 milioni”

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha confermato che Marco Mengoni sarà la star del Capodanno cagliaritano e difeso la scelta fatta, soprattutto sul fronte delle spese che saranno sostenute. Lo ha fatto questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata per fare il punto sull'evento di Capodanno dopo le polemiche su costi e location, a causa dei numerosi cantieri presenti nel centro di Cagliari.

Truzzu ha precisato subito quali saranno i costi dello spettacolo: 688mila euro, 250mila all'organizzazione legata all'artista. "Lo consideriamo un investimento - ha detto il sindaco - perché il ritorno dopo lo scorso Capodanno con il concerto di Blanco è stato di 3-4 milioni di euro. Tra l'altro siamo in linea con i costi dello scorso anno. E le cifre sono tra le più basse in Sardegna: alcuni artisti ci sono stati proposti ma li abbiamo rifiutati per le spese troppo alte. Tra l'altro 250mila euro dovrebbero arrivare dalla Regione".

Confermata anche la scelta della Fiera: "Garantisce anche un risparmio di 100mila euro sui costi di sicurezza - ha detto Truzzu - allo stesso tempo, rispetto a un'ipotesi piazza dei Centomila, assicura almeno il doppio della capienza".

Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di uno "spettacolo di primissimo livello, uno dei più importanti d'Italia per Capodanno". Presto saranno rese note le modalità di accesso online ai ticket, 20mila circa (venerdì ci sarà una nuova riunione con Prefettura e Questura), che garantiranno l'accesso all'arena.

"Sarà una procedura democratica e trasparente: il pass sarà nominativo". Arrivi dal resto d'Italia? L'assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau ha spiegato che i fan club di Mengoni hanno già chiesto informazioni al Comune. Ci sarà anche un altro evento contemporaneamente alla Fiera in un capannone: "Il piano di sicurezza - ha detto l'assessora - prevede due accessi separati. E una separazione fisica tra i due spazi. Il concerto di Mengoni sarà all'aperto, l'altro evento in un capannone". Previsti anche bus navetta tra il centro e la Fiera.