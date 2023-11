10eLotto: colpo da 25mila euro a Monserrato

La dea bendata bacia la Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Il Lotto premia ancora una volta la Sardegna per la vincita di un fortunato giocatore a Monserrato, in provincia di Cagliari, nel concorso del 10eLotto di giovedì 23 novembre.

Come riporta Agipronews, sono stati vinti 25mila euro in seguito a un “6 Oro” in un'estrazione frequente. Grande Festa quindi nella cittadina sarda e un grande motivo per rallegrarsi, soprattutto per la persona baciata dalla dea bendata.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.