Sassari. A fuoco il deposito di un’azienda edile a Li Punti

I Vigili del Fuoco evitano l’espansione delle fiamme

Di: Alessandra Leo

Nella serata di ieri, 15 novembre, è divampato un incendio nel deposito di un'azienda edile a Sassari, nei pressi di Li Punti.

Il rogo, secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco di Sassari, intervenuti immediatamente per domare le fiamme, si è originato in una tettoia esterna in cui erano depositati alcuni materiali.

I VVF hanno operato per un’ora con l’aiuto di tre mezzi, riuscendo a circoscrivere l'incendio, evitando che si espandesse ai macchinari.