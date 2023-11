Cagliari, perseguitava e maltrattava la compagna: arrestato 24enne

Il giovane è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Di: Alessandra Leo

Perseguitava e picchiava la compagna non convivente 37enne: per questo un 24enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, 14 novembre, a Cagliari, dai Carabinieri della stazione di Villanova.

Il provvedimento è scaturito da una richiesta avanzata dallo stessa stazione per reati di atti persecutori, violenza privata, rapina aggravata e percosse aggravate da parte del giovane nei confronti della donna.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare il 24enne è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, essendo stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana suddivisa in più contenitori, oltre ad alcune bustine di semi di canapa indiana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

L'arrestato, al termine della redazione degli atti relativi a quanto accaduto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.