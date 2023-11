Brusco tamponamento a Cagliari: lunotto sbalzato sull’asfalto

L’impatto tra due autovetture è avvenuto in via Flavio Gioia

Di: Enrico Bessolo

Brusco tamponamento, attorno alle ore 10:30 di oggi, in via Flavio Gioia a Cagliari, poco prima del cavalcavia dell'Asse Mediano di Scorrimento e davanti al distributore ENI, nelle vicinanze dell'hotel “Ulivi e Palme”.



Stando alle prime informazioni, una Nissan Micra avrebbe impattato, per cause ancora in corso di accertamento, con la Citroen C2 che la precedeva. Il lunotto posteriore di quest'ultima, nell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto, oltre la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, un'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi.