4 novembre: Cagliari pronta per le celebrazioni

Atteso l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone

Di: Redazione Sardegna Live

È tutto pronto a Cagliari per l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, e del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate, oggi 4 novembre.

L'inizio della manifestazione è previsto per le 11:20-11:30 presso lo spazio allestito all'interno del porto, nella Calata via Roma. Sarà il ministro ad accogliere il presidente Mattarella, mentre 450 tra donne e uomini dei vari copri delle forze armate, con in testa i "Dimonios" della Brigata Sassari, costituiranno i reparti schierati nel capoluogo sardo.

I discorsi del capo di Stato maggiore e del ministro della Difesa saranno seguiti dalla decorazione di cinque bandiere, tre dell'Esercito, una dell'Aeronautica e una dell'Arma dei carabinieri, a cui seguiranno la sfilata dei vari reparti, l'esecuzione dell'Inno nazionale e il passaggio delle Frecce tricolori.

Risuoneranno poi le 21 cannonate a salve dalla nave Alpino. Previsto anche il lancio di sei paracadutisti con atterraggio davanti alla tribuna autorità, se le condizioni meteo lo consentiranno.