Cala Gonone. Moro rassicura gli operatori: “No a nuove motonavi”

Oggi incontro a Cagliari con gli operatori

Di: Redazione Sardegna Live

“Nell’attesa che vengano definite le regolamentazioni per l’accesso via mare alle spiagge e alle cale del golfo di Orosei, bisogna salvaguardare le aziende storiche delle banchine di Cala Gonone e soprattutto scongiurare il pericolo che nuove autorizzazioni agli accosti riducano i livelli di sicurezza in porto, insieme alla qualità dei servizi offerti”. Lo ha detto l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, nel corso di un incontro che si è tenuto a Cagliari con gli operatori del trasporto passeggeri via mare del porto di Cala Gonone per discutere sull’introduzione di ulteriori misure di salvaguardia delle spiagge e delle coste e sulle ipotizzate limitazioni negli accessi in tutte le cale dell’area del golfo di Orosei.

La sicurezza e i servizi nel porto di Gonone e i tempi legati alla tutela ambientale dell’intera area – hanno spiegato gli operatori del consorzio che raggruppa le 11 aziende del settore operanti a Cala Gonone e conta 15 motonavi e circa 150 dipendenti – rappresentano un impegno per gli imprenditori che da tempo, grazie a un’autoregolamentazione degli attracchi e dei servizi di trasporto in genere, contribuiscono a una più efficiente gestione della pressione antropica sugli arenili di maggior pregio, a cominciare da Cala Luna, e favoriscono azioni volte alla sensibilizzazione e alla promozione dei siti ambientali del Golfo.

Le preoccupazioni degli operatori – hanno sottolineato i rappresentanti del consorzio – sono rivolte non all’introduzione di un possibile numero chiuso anche a Cala Luna, quanto ai problemi che alla sicurezza in banchina e alla gestione dei servizi di trasporto passeggeri, che potrebbero derivare dall’incremento di nuovi accosti nel porto di Gonone.

“Esprimo soddisfazione per la posizione manifestata dai rappresentanti le aziende del trasporto passeggeri che operano nel porto di Cala Gonone e credo sia opportuno evitare la contraddizione che vede da un lato l’introduzione di ulteriori limitazioni agli accessi nelle spiagge e nelle cale del Golfo e dall’altro l’incremento di accosti di motonavi destinate al trasporto passeggeri”, ha concluso l’assessore Moro.