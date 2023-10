Rapina alle Poste di Vaccileddi nel 2017, assolti due dei tre imputati

Si è chiusa a Tempio la vicenda processuale

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati assolti con la formula piena per non aver commesso il fatto, due dei tre imputati che erano finiti a processo davanti al gup di Tempio Pausania per la rapina a mano armata messa a segno nel dicembre del 2017 ai danni dell'ufficio postale di Vaccileddi. Il colpo fruttò un bottino di quasi 40mila euro.

A sei anni dai fatti e dopo oltre tre ore di camera di consiglio, il giudice ha deciso oggi l'assoluzione per Carlo Gusinu, di Padru, e Franco Paolo Chessa, di Lula. Entrambi erano stati arrestati nel marzo del 2018 con un blitz dei carabinieri del reparto territoriale di Olbia e del comando provinciale di Nuoro, con loro anche lo squadrone dei cacciatori di Sardegna.

È stato invece condannato a 4 anni di reclusione Pier Franco Muscau, di Lula: l'uomo dovrà anche pagare a Poste Italiane una provvisionale di 20mila euro. “La sentenza ci allieta ma nel contempo ci fa riflettere sul fatto che Carlo Gusinu sia stato detenuto per oltre 40 giorni - commenta l'avvocato difensore Giampaolo Murrighile - Oggi che questa vicenda giudiziaria si è conclusa auspichiamo che oltre alla libertà possa essere restituita a Gusinu anche la dignità da uomo libero”.