Sardegna: diversi milioni per l'edilizia scolastica. Ministro Valditara a novembre nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Giuseppe Valditara , ministro dell'Istruzione, verrà in Sardegna a novembre e presenterà, con l'assessore regionale Andrea Biancareddu che ha reso nota la visita in programma al termine di un incontro in videoconferenza con Valditara, lo stanziamento di diversi milioni di euro per l 'edilizia scolastica nell'Isola .

" Siamo tra le prime Regioni d'Italia in termini di spesa - ha riferito l'esponente della Giunta Solinas -, con progetti che vanno avanti da tanto tempo e su questo abbiamo avuto ampie rassicurazioni ". Le risorse sono quelle del piano di investimenti Agenda Sud che prevede interventi sia sul piano del personale scolastico che sull'edilizia. Prima dell'arrivo del ministro ci sarà una conferenza tecnica che stabilirà l'esatto ammontare delle risorse per la Sardegna.

Ministro e assessore si sono trattenuti a lungo sulla questione del dimensionamento scolastico, su cui oggi l'Anci ha presentato una proposta di legge: " Bisogna adesso fare un'opera di razionalizzazione - ha chiarito Biancareddu -, spiegando ai sindaci, agli alunni e ai genitori che non chiuderà nessuna scuola, come nessuna scuola è stata chiusa negli ultimi cinque anni. Siamo fiduciosi che il grande piano di investimenti dell'Agenda Sud darà grandi risultati ".